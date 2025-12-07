Компания СтройГарант - монтажно-строительные работы

Наш комментарий

Менеджер Альбина

Наталья, да действительно, сейчас сезон и все бригады по отделке балконов загружены. Мы принимаем заказы только на октябрь. Но это касается только отделочных работ евровагонкой, все остальные работы (металло-сварочные и остекление) выполняются в обычном режиме. В любом заказывать монтаж с такими сроками или нет- это ваше право. Мы сейчас формируем новую бригаду и в ближайшее время сможем уменьшить сроки. Спасибо вам за обратную связь))). Будем улучшать наш сервис.

