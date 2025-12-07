Компания СтройГарант - монтажно-строительные работы
Хочу похвалить компанию Строй Гарант. Очень быстро ответили на мои взбалмошные и сумбурные вопросы и пожелания! Ответы и советы очень вдумчивые и подробные, видно, что ребята заинтересованы в своей работе. Сделали все в срок, как и обещали. Буду всем вас рекомендовать. Спасибо, ребята! Добра и удачи во всем!
Всегда рады помочь) и рады что супруге все понравилось. Обращайтесь к нам еще.
Спасибо за оперативную доставкуи установку окон и балокна в нашу квартиру. Приехали на замер, граммотно оветили на вопросы, даже разувались когда проходили в комнаты(обычно такого рода сотрудники идут в комнату в чем пришли). Оформили договор прямо дома, и сделали рассрочку. Особую благодарность хотелось бы выделить руководителю Дмитрию, очень доброжелательный человек.
Здравствуйте Мария, очень рад что вам понравилось. Спасибо за отзыв, хотя работы еще не завершены, но все будет выполненно на совесть. Спасибо.
Компания может быть и хорошая. Обратилась 11 августа с просьбой обшить балкон, на что 25 августа получила ответ о готовности компании оказать мне данную услугу в октябре месяце, причем мягко намекнули "отвянь", если данная услуга будет для меня актуальна
Наталья, да действительно, сейчас сезон и все бригады по отделке балконов загружены. Мы принимаем заказы только на октябрь. Но это касается только отделочных работ евровагонкой, все остальные работы (металло-сварочные и остекление) выполняются в обычном режиме. В любом заказывать монтаж с такими сроками или нет- это ваше право. Мы сейчас формируем новую бригаду и в ближайшее время сможем уменьшить сроки. Спасибо вам за обратную связь))). Будем улучшать наш сервис.
Благодарен всем сотрудникам компании - очень внимательные, добросовестные и отзывчивые люди. Особую благодарность хочу выразить приемщице заказов Альбине и монтажникам: Додонову Андрею и Нечаеву Сергею.
Работа по установке окон была выполнена в срок и качественно.
Заказывала окно на кухню. Решила выбрать Стройгарант , исходя из положительных отзывов о компании и не прогадала. Позвонила менеджеру и договорилась о времени замера. Специалист приехал вовремя, помог с выбором комплектации, стоимость оказалась приемлемой, решила заключить договор. Сделали все очень хорошо и в обговоренный срок, за что большое спасибо!!!
Галина, спасибо Вам за отзыв
Здравствуйте! Работа соответствует всем критериям и нашим пожеланиям! Пока сделали балкон, но в ближайшее время будем менять окна во всей квартире. Учли все пожелания, быстро, качественно. Менять будем только в этой компании. Спасибо!
Евгения, спасибо большое за отзыв!)
Здравствуйте, меняем окна в доме!заказали окна в данной компании!Замер произвели очень профессионально! Всё доходчиво объяснили, !Сроки изготовления приятно удивили! спасибо,приятно работать !рекомендую
Марина, спасибо большое за отзыв!
Добрый день! Решили поменять окна во всем доме и воспользовались услугами данной организации. Остались довольны работой. Замеры точные. Ребята работают организованно и оперативно. Никаких нареканий нет. Еще и скидку предоставляют Планируем ставить ворота
Наташка, спасибо большое за отзыв!)
Заказывали окна в частный дом. Менеджер Альбина все подробно рассказала, проконсультировала какие окна лучше выбрать, какой стеклопакет поставить, рассчитала, сделала скидку. Окна изготовили в оговоренный срок, на следующий день установили. Монтажники Додонов и Нечаев выполнили свою работу профессионально, им отдельное спасибо!!!
Марина, большое спасибо за отзыв!
Спасибо менеджеру Альбине! Стеклили два коттеджа, сейчас стеклим балкон. По качеству и отношению вопросов нет!!!
Дмитрий, спасибо большое за отзыв!
Профессионалы своего дела, отлично разбираются в продукции, сразу озвучивают все плюсы и минусы, вежливые, умеют разговаривать с клиентом, предлагают оптимальный вариант, не навязывают более дорогостоящие варианты. Одним словом, идеальные сотрудники, руководству очень повезло.
Установщики, тоже отличные мастера, всё сделали качественно и аккуратно.
Доставка и установка в срок.
Теперь всем друзьям и знакомым советую.
Отличная компания! Быстрый замер, быстрое изготовление, быстрая установка, приятная цена
Объявляю благодарность за отличные качественные окна!!! Отдельное спасибо шефу Андрею!)) Так держать!!!
Андрей, Спасибо, стараемся)
Добрый день! Стеклили балкон, очень понравилась цена. Монтажники молодцы, сделали все очень аккуратно и быстро. Спасибо большое фирме, буду рекомендовать вас друзьям!
Валентина, спасибо большое за отзыв!
ТЕСТ
Все сделали отлично и в срок, очень доволен работой организации
это тестовый отзыв
Заказанные ворота установлены качественно и в срок, никаких неожиданных обстоятельств. При установке все объяснили, ответили на все вопросы. Обязательно буду рекомендовать своим знакомым.
Хочется похвалить сотрудников компании за компетентность и профессионализм, от менеджеров до монтажников, за их терпение и доброе отношение. Работы выполнены качественно и в срок. На каждом этапе поддерживается связь с клиентом, чувствуется заинтересованность и любовь к своей работе, я это очень ценю и уважаю таких людей. Рекомендую обращаться только в эту компанию. Цены приемлемые, а качество на высоте! Спасибо вам огромное!
О компании
Компания «СтройГарант» вышла на рынок строительных услуг в 2008 году с предложением по производству и установке пластиковых окон в городе Курске и Курской области. В течение всего периода деятельности мы постоянно работаем над расширением своих возможностей, производя ремонтно-монтажные работы высокого качества. Коллектив компании включает в себя ответственных специалистов, умеющих ценить свой труд, время и деньги своих клиентов. Нам интересны заказы от частных и юридических лиц, которым необходимы услуги по ремонтным работам в жилых и нежилых помещениях.
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Компания «СтройГарант» вышла на рынок строительных услуг в 2000 году с предложением по производству и установке пластиковых окон в городе Курске и Курской области. В течение всего периода деятельности мы постоянно работаем над расширением своих возможностей, производя ремонтно-монтажные работы высокого качества. С 2009 г. мы освоили установку входных и межкомнатных дверей, с 2012 г. занимаемся натяжными потолками, а с 2013 г. устраиваем теплые полы.
Наша цель - подарить Вам комфорт, превзойдя все Ваши ожидания
Коллектив компании включает в себя ответственных специалистов, умеющих ценить свой труд, время и деньги своих клиентов. Нам интересны заказы от частных и юридических лиц, которым необходимы услуги по ремонтным работам в жилых и нежилых помещениях.
Мы руководствуемся принципом - выполнять все работы в минимально короткие сроки, гарантируя, при этом, их качество. Все необходимые замеры осуществляют только квалифицированные мастера.
Наши предложения по всем видам услуг ориентированы на различные категории клиентов, которые могут выбрать как экономичный вариант, так и вариант премиум-класса. В списке предложений:
- пластиковые окна – весь спектр светопрозрачных конструкций для помещений любого назначения;
- балконы и лоджии – реставрация, остекление и обшивка различными материалами;
- межкомнатные двери – от простого полотна до элитных пород дерева;
- входные двери только собственного производства с толщиной металла от 2,5 мм;
- натяжные потолки от производителей из Италии, Германии, Франции и России;
- теплые полы – водяные и электрические системы;
- зимние сады – разные по площади и дизайну;
- все виды металлических изделий для дома, офиса и сада.
Выполнение монтажных работ осуществляют 9 монтажных бригад, которые трудятся в штате. Компания оснащена собственным производством и автопарком, что влияет на доступность ценовой политики.
Мы принимаем заказы все 24 часа в сутки и 365 дней в году, предоставляя целый ряд удобств для своих клиентов:
- заключение договора на дому;
- прием любых видов оплаты, включая платежи в рассрочку;
- индивидуальный подход и реализацию социальных программ как акций благотворительности;
- систему накопительных скидок и подарки клиентам;
- бесплатное консультирование и послепродажное обслуживание.
Обращайтесь. Нам по силам проекты любой сложности и объема!