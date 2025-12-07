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Компания СтройГарант - монтажно-строительные работы

Компания СтройГарант - монтажно-строительные работы
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Наши услуги
Заборы, Ограждения
Заборы, Ограждения
от 36 547 руб,
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Балконы
Балконы
от 22 707 руб,
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Пластиковые окна
Пластиковые окна
от 5 124 руб,
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Алюминиевые двери
Алюминиевые двери
от 23 196 руб,
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Секционные ворота
Секционные ворота
от 27 526 руб,
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Откатные ворота
Откатные ворота
от 41 368 руб,
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Рольставни
Рольставни
от 19 440 руб,
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Алюминиевые окна
Алюминиевые окна
от 7 514 руб,
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Пластиковые двери
Пластиковые двери
от 7040 руб,
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Почему 94% наших клиентов рекомендуют нас знакомым и обращаются к нам снова!
112 лет опыта работы
22 300 успешных проектов
3гарантия на все виды монтажа 2 года
4от бесплатного замера до установки - 7 дней
5выезд замерщика в течение 24 часов
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Отзыв клиента
Юлия Тарасова

Хочу похвалить компанию Строй Гарант. Очень быстро ответили на  мои взбалмошные и сумбурные вопросы и пожелания! Ответы и советы очень вдумчивые и подробные, видно, что ребята заинтересованы в своей работе. Сделали все в срок, как и обещали. Буду всем вас рекомендовать. Спасибо, ребята! Добра и удачи во всем!

Отзыв клиента
Мария Колупаева

Спасибо за оперативную доставкуи установку окон и балокна в нашу квартиру. Приехали на замер, граммотно оветили на вопросы, даже разувались когда проходили в комнаты(обычно такого рода сотрудники идут в комнату в чем пришли). Оформили договор прямо дома, и сделали рассрочку. Особую благодарность хотелось бы выделить руководителю Дмитрию, очень доброжелательный человек.

Отзыв клиента
Наталья

Компания может быть и хорошая. Обратилась 11 августа с просьбой обшить балкон, на что 25 августа получила ответ о готовности компании оказать мне данную услугу в октябре месяце, причем мягко намекнули "отвянь", если данная услуга будет для меня актуальна
                                

Отзыв клиента
Михаил

Благодарен всем сотрудникам компании - очень внимательные, добросовестные и отзывчивые люди. Особую благодарность хочу выразить приемщице заказов Альбине и монтажникам: Додонову Андрею и Нечаеву Сергею.
Работа по установке окон была выполнена в срок и качественно.

Отзыв клиента
Галина Куликова

Заказывала окно на кухню. Решила выбрать Стройгарант , исходя из положительных отзывов о компании и не прогадала. Позвонила менеджеру и договорилась о времени замера. Специалист приехал вовремя, помог с выбором комплектации, стоимость оказалась приемлемой, решила заключить договор. Сделали все очень хорошо и в обговоренный срок, за что большое спасибо!!!

Отзыв клиента
Евгения Епишева

Здравствуйте! Работа соответствует всем критериям и нашим пожеланиям! Пока сделали балкон, но в ближайшее время будем менять окна во всей квартире. Учли все пожелания, быстро, качественно. Менять будем только в этой компании. Спасибо!

Отзыв клиента
Марина Соболева

Здравствуйте, меняем окна в доме!заказали окна в данной компании!Замер произвели очень профессионально! Всё доходчиво объяснили, !Сроки изготовления приятно удивили! спасибо,приятно работать !рекомендую

Отзыв клиента
Наташка Соболева

Добрый день! Решили поменять окна во всем доме и воспользовались услугами данной организации. Остались довольны работой. Замеры точные. Ребята работают организованно и оперативно. Никаких нареканий нет. Еще и скидку предоставляют Планируем ставить ворота

Отзыв клиента
Марина Мишина

Заказывали окна в частный дом. Менеджер Альбина все подробно рассказала, проконсультировала какие окна лучше выбрать, какой стеклопакет поставить, рассчитала, сделала скидку. Окна изготовили в оговоренный срок, на следующий день установили. Монтажники Додонов и Нечаев выполнили свою работу профессионально, им отдельное спасибо!!!

Отзыв клиента
Дмитрий Горбунов

Спасибо менеджеру Альбине! Стеклили два коттеджа, сейчас стеклим балкон. По качеству и отношению вопросов нет!!!

Отзыв клиента
Лилия Куксова

Профессионалы своего дела, отлично разбираются в продукции, сразу озвучивают все плюсы и минусы, вежливые, умеют разговаривать с клиентом, предлагают оптимальный вариант, не навязывают более дорогостоящие варианты. Одним словом, идеальные сотрудники, руководству очень повезло.
Установщики, тоже отличные мастера, всё сделали качественно и аккуратно.
Доставка и установка в срок.
Теперь всем друзьям и знакомым советую.

Отзыв клиента
Андрей Шабров

Отличная компания! Быстрый замер, быстрое изготовление, быстрая установка, приятная цена
Объявляю благодарность за отличные качественные окна!!! Отдельное спасибо шефу Андрею!)) Так держать!!!

Отзыв клиента
Валентина Гринькова

Добрый день! Стеклили балкон, очень понравилась цена. Монтажники молодцы, сделали все очень аккуратно и быстро. Спасибо большое фирме, буду рекомендовать вас друзьям!

Отзыв клиента
ТЕСТ

ТЕСТ

Отзыв клиента
Вардгес Арутюнян

Все сделали отлично и в срок, очень доволен работой организации

Отзыв клиента
андрей

это тестовый отзыв

Отзыв клиента
Владислав

Заказанные ворота установлены качественно и в срок, никаких неожиданных обстоятельств. При установке все объяснили, ответили на все вопросы. Обязательно буду рекомендовать своим знакомым.

Отзыв клиента
Любовь

Хочется похвалить сотрудников компании за компетентность и профессионализм, от менеджеров до монтажников, за их терпение и доброе отношение. Работы выполнены качественно и в срок. На каждом этапе поддерживается связь с клиентом, чувствуется заинтересованность и любовь к своей работе, я это очень ценю и уважаю таких людей. Рекомендую обращаться только в эту компанию. Цены приемлемые, а качество на высоте! Спасибо вам огромное!

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О компании

Компания «СтройГарант» вышла на рынок строительных услуг в 2008 году с предложением по производству и установке пластиковых окон в городе Курске и Курской области. В течение всего периода деятельности мы постоянно работаем над расширением своих возможностей, производя ремонтно-монтажные работы высокого качества. Коллектив компании включает в себя ответственных специалистов, умеющих ценить свой труд, время и деньги своих клиентов. Нам интересны заказы от частных и юридических лиц, которым необходимы услуги по ремонтным работам в жилых и нежилых помещениях.

Наши работы
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Как мы работаем
Оставляете заявку, либо звоните
Получаете консультация, определяетесь с проектом
Заключаете договор
Мы проводим ремонтно строительные работы
Вы принимаете объект
Наслаждаетесь работой, оставляете положительный отзыв
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Наши сотрудники
Додонов Андрей
Мастер монтажных работ
Евглевский Максим
Мастер монтажных работ
Железов Роман
Инженер-конструктор
Конев Александр
Прораб монтажных бригад
Короткин Александр
Мастер монтажных работ, сварщик
Начальник производства откатных ворот
Коростелев Сергей
Нечаев Сергей
Мастер монтажных работ
Орлова Альбина
Менеджер по работе с клиентами
Рыжикова Елена
Менеджер по работе с клиентами
Добро пожаловать на сайт строительной организации "Строй Гарант"

Компания «СтройГарант» вышла на рынок строительных услуг в 2000 году с предложением по производству и установке пластиковых окон в городе Курске и Курской области. В течение всего периода деятельности мы постоянно работаем над расширением своих возможностей, производя ремонтно-монтажные работы высокого качества. С 2009 г. мы освоили установку входных и межкомнатных дверей, с 2012 г. занимаемся натяжными потолками, а с 2013 г. устраиваем теплые полы.

Наша цель - подарить Вам комфорт, превзойдя все Ваши ожидания

Коллектив компании включает в себя ответственных специалистов, умеющих ценить свой труд, время и деньги своих клиентов. Нам интересны заказы от частных и юридических лиц, которым необходимы услуги по ремонтным работам в жилых и нежилых помещениях.

Мы руководствуемся принципом - выполнять все работы в минимально короткие сроки, гарантируя, при этом, их качество. Все необходимые замеры осуществляют только квалифицированные мастера.

Наши предложения по всем видам услуг ориентированы на различные категории клиентов, которые могут выбрать как экономичный вариант, так и вариант премиум-класса. В списке предложений:

  • пластиковые окна – весь спектр светопрозрачных конструкций для помещений любого назначения;
  • балконы и лоджии – реставрация, остекление и обшивка различными материалами;
  • межкомнатные двери – от простого полотна до элитных пород дерева;
  • входные двери только собственного производства с толщиной металла от 2,5 мм;
  • натяжные потолки от производителей из Италии, Германии, Франции и России;
  • теплые полы – водяные и электрические системы;
  • зимние сады – разные по площади и дизайну;
  • все виды металлических изделий для дома, офиса и сада.

Выполнение монтажных работ осуществляют 9 монтажных бригад, которые трудятся в штате. Компания оснащена собственным производством и автопарком, что влияет на доступность ценовой политики.

Мы принимаем заказы все 24 часа в сутки и 365 дней в году, предоставляя целый ряд удобств для своих клиентов:

  • заключение договора на дому;
  • прием любых видов оплаты, включая платежи в рассрочку;
  • индивидуальный подход и реализацию социальных программ как акций благотворительности;
  • систему накопительных скидок и подарки клиентам;
  • бесплатное консультирование и послепродажное обслуживание.

Обращайтесь. Нам по силам проекты любой сложности и объема!

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